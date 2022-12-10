為迎接量子科技新世代，中原大學與台灣富士通合作成立DA量子計算中心，將成台灣富士通發展及研究量子運算技術重要據點，也與台塑公司合作投入新材料探討議題研究。透過3方產學合作，執行前瞻技術與跨域整合研發，共創量子科技應用產業鏈，加速推動台灣量子科技發展。

中原大學DA量子計算中心今舉辦揭牌典禮，由中原大學董事長張光正、台灣富士通董事長暨總經理遊口証、台塑公司董事長林健男一同主持。台灣量子教育靈魂人物、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞也以「台塑、富士通、與中原大學的學術三角戀情」為題，訴說推動量子科技的心路歷程。

中原大學說明，DA量子計算中心將運用富士通提供量子啟發式運算技術，掌握量子運算技術與相關應用研發先機。此技術能快速反應並解決複雜的組合優化難題，從天文數字般的大量選項中，迅速找到最佳方案，例如新藥開發、物流最佳路徑、智慧製造或金融、數學模型求解等，都可取得最具成本效益的解方。

台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、中原大學講座教授張慶瑞說，量子科技被喻為下一個世代的革命，對資安、金融與國防產業有重大影響。

另方面，富士通量子技術應用結合台塑新材料開發，也為雙方帶來研發契機。林健男特別委託中原大學量子資訊中心及張慶瑞使用富士通技術投入新材料探討議題研究，開發更適合產業應用的量子演算法，激盪出更多量子科技新應用。

中原大學表示，中原與台灣富士通、台塑公司已簽署產學合作計畫，執行前瞻技術與跨域整合研發，盼產學合作發揮最大效益，DA量子計算中心的成立也象徵台灣量子科技邁入新里程碑。