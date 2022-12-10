五堅情在香港舉辦五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會。（J’s娛樂工廠提供）

五堅情在香港舉辦五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會。（J’s娛樂工廠提供）

五堅情陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒及婁峻碩首度到香港，9日在香港新鴻基地產旗艦商場apm舉行《五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會》，現場300個簽名證短短30分鐘便已換完，炒價更一度高達6倍！不少堅果為一睹偶像風采，更一早於凌晨開始排隊，活動開始時更有過千堅果撐場。

五堅情正式登場，五人先以廣東話與現場堅果打招呼，隨即引來瘋狂的尖叫聲， 他們分別分享了對香港的印象。黃偉晉表示：「香港的食物都很好吃，但來到以後還未吃到。我在台灣都很愛吃香港的食物呢！因為明天就要走了，所以3月來港開唱的時候要好好安排時間，很想吃冰火菠蘿油，還有公仔麵！」婁峻碩說：「從小就看港片，特別喜歡鄭伊健每一部電影，之前跟他合作，人超好，還跟我一起打電動，希望有機會可以在香港演戲。」

邱鋒澤先以廣東話說道：「香港女仔好靚女！」然後他續說：「他們都很溫柔、很孝順，感覺上大家都很體貼，很Nice。」陳零九說：「其實10年前來過香港，但印象都有點舊了，希望大家可以告訴我有甚麼地方可以去玩，3月的時候來玩。」小賴則高呼：「這是我第一次來香港，但時間太短很可惜，因為我很想體驗香港夜生活，希望大家可以IG告訴我有甚麼好玩的，下一次我一定要醉倒在路邊，然後將我撿回家。」

五堅情首度在香港公開獻唱〈Be A Liar〉，並透過為月球亮燈的儀式，宣布他們將於明年3月4日假九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，屆時五堅情將使盡渾身解數，為香港堅果帶來難忘的一夜。