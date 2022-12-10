（25秒處）當時消防員在屋外勸男子不要衝動，怎知突然屋內就爆炸，強大力度直接把2名消防員炸倒地，驚悚事發影片曝光。（翻攝自爆料公社）

新北汐止區環河路某公寓2樓昨（9）下午發生一名住戶開瓦斯欲引燃，消防員原本在屋外勸男子不要衝動，怎知突然屋內就發生爆炸，強大爆炸力度直接把2名消防員炸倒地，驚悚事發影片曝光，2人痛苦地癱倒在地上，其他消防同仁急喊「叫支援！」送醫救治後目前無生命危險。

爆料公社曝光爆炸瞬間瞬間影片，只見眾多消防員在屋外向屋內季姓男子喊話勸導「不要衝動！」詎料，突然轟然一聲發生爆炸，隨即引發火警，李姓、王姓消防員閃避不及遭噴濺的玻璃割傷，李員雙手撕裂傷、胸口疼痛，王員臉部、頭部撕裂傷、正面4至10％1度燒燙傷，2員痛苦癱倒在地上，其他消防同仁急喊「叫支援！」

2名消防員受爆炸衝擊，李員雙手撕裂傷、胸口疼痛，王員臉部、頭部撕裂傷，正面4至10％1度燒燙傷，2員痛苦癱坐在地上，其他消防同仁急喊「叫支援！」（民眾提供）

受傷2員被送往內湖三總醫治，所幸並無生命危險。經消防人員搶救，火勢於5時29分控制，火勢從2樓延燒到3樓，燃燒面積約100平方公尺，疑似開瓦斯的季男在屋內並未逃生，消防人員清理火場持續搜索，約於晚間7時30分在客廳位置找到已炭化難辨認的死者，將由轄區警方報請檢方相驗。

附近住戶憶及氣爆當時直呼，「嚇壞了，太恐怖了！」還好消防員及時到場，才沒有讓火勢擴散。消防人員進一步清查火場確認，除了2名受傷的消防員之外，並未有其他民眾遭波及受傷。警方則呼籲，輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，珍惜生命，要再給自己一次機會。