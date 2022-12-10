由交通部觀光局主辦的「皇冠海岸漫騎趣-環台騎遊」活動，因疫情延宕2年，如今為迎接疫後觀光復甦，終於在今(10)日由交通部政務次長陳彥伯、交通部觀光局長張錫聰、北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳美秀及微笑單車公司董事長劉麗珠等多位貴賓領騎，號召200多位自行車愛好者自基隆湖海灣出發，透過環騎圓夢APP上的軌跡圖，畫出台灣、點亮台灣。

「自行車旅遊」是全世界環保減碳的趨勢，近年交通部持續宣傳自行車旅遊活動，讓世界看見台灣支持自行車推動綠色永續都市的重要工具，今日的「皇冠海岸漫騎趣」活動，不僅有千人從全台45地共同騎動，北海岸的路線還分貴賓、短、中、長等不同類別進行北海岸觀光圈商家探訪及體驗活動，以低碳旅遊方式探索北臺灣，啟動自行車休閒旅遊風潮。

貴賓路線以舊營區全新改造的萬里國聖埔為終點，由陳彥伯政務次長等多位貴賓、藝術創作者及身聲劇場表演者一同替藝術展揭開序幕，隨後與在地藝術家互動，在絕美海景旁觀看45地環台騎遊的畫面。

北觀處歷經將近1年時間改造既有廢棄營舍及改善周邊環境，期望國聖埔作為金山聯結野柳之中繼服務據點，帶動周邊觀光效益。「觀其岩 聽其形」藝術展展期將至明年1月2日，歡迎民眾前來國聖埔參觀。

本次活動也邀請到了許多綠色企業、自行車團體及民眾一同共襄盛舉，北觀處安排專業領騎帶隊，規劃安排皇冠海岸觀光圈特色店家，帶領旅客欣賞特殊地質地景的野柳地質公園、品嚐暖呼呼的金山健康三寶-烤地瓜、沉浸在依山傍海的金山萬里溫泉、尋訪在地老厝及街區文化、跟著蚯蚓專家認識最環保的清道夫、探訪藏在三芝遊客中心裡的光影秘境等等一連串豐富有趣的遊程。