天上掉下來的美食，究竟是好事還壞事？一名外送員表示，日前因為訂單出狀況，導致他免費接收了將近千元的大量麥當勞餐點，還笑說「感謝賞賜」，讓網友看了好羨慕，不過貼文一出，卻有不少同業抱怨，其實非常不喜歡這種突如其來的免費餐點。

原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前中午接到一張麥當勞的外送訂單，且餐點的分量不少，要價近千元，不料他好不容易送到指定地點時，顧客卻一臉茫然地說：「咦？餐點剛剛送到了啊，是誰又訂的嗎？」一查才發現，原來是顧客的信用卡扣款失敗，才導致重複下單。

原PO隨即將此狀況回報派單系統，等了約莫10分鐘後，系統告知「實收0元，餐點自行處理」。也因此讓原PO免費獲得麥香魚、大麥克等5份套餐，還有不少小點心及數杯飲料，讓他笑說：「感謝麥當勞跟平台的賞賜，看到麥當當要吐了啦」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「太幸運了吧」、「從中午吃到晚上」、「客服看你太辛苦了」、「我實收過一次快2千的單，吃了幾天的麥當勞，薯條隔餐真的難吃爆了」、「上次收到12個便當，沿路看到外送員就問吃飯沒」。

不過也有外送員同業表示，拿到這樣免費的餐點未必是好事，不僅佔用外送箱空間，導致接下來的餐點無處可放，且等到有空可以進食時，餐點可能已經冷掉變得不好吃，還有人說氣得直呼：「X的，多一堆東西影響跑單」、「除非是量很少，或剛好最後一單要休息，不然其實是很大的困擾」。