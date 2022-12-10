耶誕節即將來臨，台灣玩具圖書館協會與桃市府社會局合力打造泰雅風格的二手玩具竹藝耶誕樹，今晚在海拔1314公尺的復興區巴陵基督長老教會點燈啟用，由上千件二手玩具與竹藝搭建的耶誕樹，提供部落孩子濃濃的耶誕溫馨氣氛。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，環保和教育是協會2大核心，2017年起即在桃園市復興區義盛國小、霞雲國小2校，打造環保主題耶誕樹，今年更首度在巴陵基督長老教會，以寬2.5尺、約2層樓高的竹子搭建主體，並利用約1500件二手和廢棄玩具，結合在地資源，同心協力打造最高海拔二手玩具耶誕樹。

耶誕樹的主幹架設由教會人員，開車到深山砍伐竹子，由竹藝裝置經驗豐富的部落耆老齊心協力，在1周內將主幹架設完成，再由復興行動親子車辦理親子活動「高山玩具聖誕樹、自己的玩具自己掛」，與巴崚國小師生和親子，合力將二手玩具掛到耶誕樹上。

台灣玩具圖書館協會表示，今日下午舉辦「點亮部落親子玩具夢、愛在海拔1314」活動，吸引部落親子到場，許多人都開心分享感想，認為這棵耶誕樹「利用二手玩具建造很特別」、「海拔這麼高還有耶誕樹非常溫馨」等。

二手玩具耶誕樹今晚6時點燈，會場也舉辦社福單位托育資源社區宣導、部落市集、親職講座，現場還有免費好禮及獎品、豐富多樣的教玩具遊憩及親子互動遊戲空間。另教會每周六會舉辦系列活動，17日有象棋比賽、24日安排小型運動會和跨年活動，邀鄉親一同迎接歡樂耶誕佳節。