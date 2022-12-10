北市第三選區立委補選，松山機場遷移議題再起，民進黨候選人吳怡農10日傍晚否認說過「願犧牲總統專機，來贏得大家更好的生活」，新北市議員葉元之還原當時吳怡農與記者對話，痛批吳怡農是公然說謊、硬拗。

葉元之說，今天新聞報導吳怡農說「願犧牲總統專機，來贏得大家更好的生活」，不知道吳怡農受了什麼壓力，傍晚竟發新聞稿否認，說當時是在答覆民眾的發問，所謂「願犧牲總統專機…」，只是吳怡農在重複提問者所提的問題，他本人完全沒有這樣的意思。還嗆媒體不負責任，製造吳攻擊總統的假象。

葉元之說，他看了現場的影片，很清楚的，民眾的問題中並沒有「犧牲總統專機」這句話，民眾的發問原文是「吳怡農，你好，我有兩個問題，第一個問題是松山機場是軍民兩用的機場遷走的話，軍用方面你有何建議？第二個問題松山機場有首都衛戍的功能保衛首都的功能，戰時運輸補給比較快一點，遷走的話，你怎麼看這一點？」

吳怡農否認犧牲總統專機 葉元之：說謊、硬拗。（摘自葉元之臉書）

葉元之說，問題中根本沒有提到總統專機，吳怡農還在硬拗什麼，更何況早上記者還有跟吳怡農求證，吳怡農也沒有否認，當時記者問「您的主張可能會犧牲總統專機，您是認為在所不惜嗎？」吳怡農回答「松指部最主要的任務，的確是行政的專機，公共政策就是要有取捨，考量了各種的因素，我認為遷移松山機場，是符合最多國人最大的公共利益」。

葉元之說，可見犧牲總統行政專機，換取遷建松山機場，從頭到尾都是吳怡農自己提的，現在可能惹到總統不開心，竟把責任推給媒體，擺明為了卸責公然說謊，實在有夠下流，沒有擔當，沒有水準。

葉元之酸，蔡英文這麼疼愛吳怡農，吳怡農三番兩次惹她不開心，一剛被提名，就批評蔡英文沒收初選的作法造成九合一選舉，現在又提出草包政見，要犧牲總統專機，蔡英文應該很後悔以前這麼疼他吧。