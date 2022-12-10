新北歡樂耶誕城今明（10、11日）兩天舉辦巨星演唱會，據以往經驗，市民廣場及周邊人流單日可突破20萬人次，鑒於南韓梨泰院大規模踩踏事件舉世震驚與警惕，新北警察局長黃宗仁指示務必加強維安及交通，並召集警局內勤同仁組成「防踩踏警官隊」加入維安及交通疏導，2天分別投入570警力，確保巨星演唱會活動能夠順利圓滿、平安落幕。

據往年統計，巨星演唱會單日約有20萬至25萬人湧入，演唱會兩天警方將採取分階段分流控管機制，活動會場主要通道採行一進一出動線分流，當廣場人潮近8成滿，主要入口採行只出不進管控措施，預早讓參加活動人潮進行分流往其他出入口，在每個出入口和主要通道沿線都會安排警力及工作人員隨時掌控現場人潮狀況並視實際狀況機動調整。

為確保活動圓滿平安落幕，黃宗仁特別召集警局內經驗豐富的資深官警出動，組成「聖誕DJ警官隊」加入維安及交通疏導，並賦予防踩踏任務，局內精銳盡出，包含鑑識中心警官、資訊室警官都站上街頭共同擔服勤務，內勤官警預計出動100名，同時也向中央申請機動保安警力4個分隊160名警力，預置在周邊待命隨時支援。

本次也依往年人潮聚集熱時、熱點加以分析，在連接會場及三鐵共構板橋車站的縣民大道、新板路及縣民大道、新府路兩大路口，增派優勢警力交通疏導、嚴防踩踏，疏導方式採取小組列隊部署的方法，於各路口帶領人流移動，配合整齊哨音及指揮手勢引導方向，並於人行時向倒數時，先響起長哨聲，再以短急促哨聲提醒行人加快腳步通過路口，同時手勢變更為返向導引，最後以包夾方式保護行人安全通過路口，走到人行道上。

「行動DJ警察」也透過擴音器提醒民眾過馬路不要推擠，更要注意身邊財物及孩童安全，讓所有遊客都能快樂出門平安返家，留下美好回憶。