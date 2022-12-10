荷蘭前鋒韋格霍斯特（Wout Weghorst）在比賽中一直出現不必要的肢體動作，搞得脾氣向來不差的阿根廷主將梅西（Lionel Messi）相當不爽，接受記者訪問時朝著對方怒飆粗口，韋格霍斯特一度想上前理論，卻遭到阿根廷球員擋下，一同助陣的梅西好友阿圭羅（Sergio Aguero）則還原了事發經過。

韋格霍斯特當時獨自一人前往採訪區，人高馬大的他一眼就被認出，遭到梅西毫不留情怒斥「滾開」，包括勞塔羅馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martínez）及阿圭羅，上前阻止韋格霍斯特繼續往前走。

因心臟問題提前高掛球鞋的阿圭羅，無法以球員身分出征世界盃，但眼見好友遭到挑釁，阿圭羅也決定出面力挺，但雙方沒有出現激烈衝突，而阿圭羅也回應當時所發生的事，他指出韋格霍斯特先向梅西大喊吸引注意，所以梅西才會說出那些話，這也惹得韋格霍斯特不太開心。

Heated moment after the game between the Weghorst and the players



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「他對著梅西說，『你有種過來再講一次』，我後來就叫他閉嘴，問他為什麼要這樣和梅西說話？他沒有要停戰的意思。那真是一次激烈的時刻，所以我請他快走，握起他的手然後祝他好運。」