洪榮宏10日首度登上小巨蛋開唱，江蕙特地送花祝福。（許雅淳攝）

金曲台語歌王洪榮宏10日於台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會。擁好人緣的他，前任江蕙今特地送花祝福，好友康康、黃仲崑、張文綺等人到場力挺，看到江蕙的花籃，洪榮宏透過經紀人表示，「很謝謝二姐，帶念這份情誼，雖然她沒有來，沒關係，我謝謝她送我的花，我會賣力演出。」

而洪榮宏、張文綺先前一同錄製實境節目，但洪當場怒嗆張「不尊重人」，甚至氣到當場走人。張文綺和苗可麗今晚一起到小巨蛋力挺洪榮宏，張表示與洪榮宏早已化解誤會，早上還特別為洪榮宏禱告，還笑說，「是我怕他（指洪榮宏）走心，我常常惹他生氣」，苗可麗則打趣說，「大哥沒有走心，但會直接走人。」

洪榮宏今晚一開場飆唱〈一支小雨傘〉、〈相思雨〉等經典夯曲，感性說：「跟大家很久沒見面了，經過3年的時間，疫情打亂大家生活，也不知道未來的生活會變成什麼樣子，今天這麼多朋友來看，我內心很感動。」向台下觀眾深深一鞠躬，感謝粉絲的支持。