黃子佼演唱會，呂佳彬

陳明珠

三金主持人黃子佼昨於北流卡夫卡舉辦黃子佼＋5分熟樂團《因為有愛》公益音樂會，不但與年紀相仿的志工朋友重溫80、90年代華語經典金曲，更提供「免費主持一次」、「捐款一包」等大獎摸彩，而黃子佼旗下藝人陳明珠也擔任特別來賓，首唱新專輯首波客語主打《有心》，並獻上專輯中限量音樂盒給黃子佼聞香，讓他非常欣慰。奧運金牌王齊麟昨剛榮獲精英獎殊榮，馬不停蹄趕至現場朝聖，表示要向歌壇前輩看齊，與羽球國手呂佳彬全程坐台下專注聆聽。

黃子佼今年二度開唱，驚喜坦言自己也沒想到這麼快，「三月辦完之後，以為短期內不會再有機會辦，但拜我音樂上的貴人阿文老師（張文光）以及文化部鼎力支持才能促成！」他對傳承80、90年代華語經典歌曲的努力眾所皆知，也因此因緣際會舉辦了《因為有愛》公益音樂會。他表示：「剛好我也想慰勞一下曾經合作過的公益單位，因此就有了這場活動！」

他邀請近期曾主持、擔任大使或義賣等等的公益單位，以及若干鐵粉一起來聽歌！他說大多數社工年紀跟他都差不多，「想必也是聽80、90年代歌曲長大的，堅守崗位也一定沒有機會好好去回味這些歌曲、及重溫年輕時的故事。」所以特地為公益單位舉辦了一場專屬音樂會，讓大家開心、放鬆一下。

他一連演唱《夏的季節》、《三月裡的小雨》、《不一樣》、《一場遊戲一場夢》、《每次都想呼喊你的名字》、《野百合也有春天》、《牽引》、《花祭》、《快樂天堂》、《飛向未來》等20首歌曲，首首充滿回憶殺！此外，他更在安可時選唱蔡榮祖的《這裏有愛等我回來》，呼應《因為有愛》音樂會，為演唱會畫下完美的句點！