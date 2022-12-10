國內再傳詐騙集團暴力殺人案，立法院國民黨團副書記長洪孟楷10日呼籲，蔡英文總統應出來向「黑道詐騙宣戰」，否則放任類似殘忍犯行層出不窮，蔡還算什麼國家領導人？

洪孟楷批評，近來警察高層風紀問題不斷，九合一敗選後蘇內閣依然不動如山、內政部長請辭懸缺未補，都代表蔡政府只忙著派系妥協，忽略正視治安基本問題；提醒蔡政府應正視當前治安敗壞、詐騙橫行問題，盡快確定人事，不要為了想等預算通過後再總辭而拖延擺爛。

洪孟楷表示，過去兩個月以來各縣市屢屢發生詐騙、囚禁、虐待、毒打等令人髮指犯行，已經不是單純詐騙行為，衍生的暴力犯罪更造成多起人命，尤其受害者從南到北多達上百位，又都是基層最弱勢的一群，絕對需要公權力強力介入。

洪孟楷質疑，類似的集團規模組織犯罪，背後難道沒有特定幫派勢力介入？買了帳本後還需要搭配電話詐騙取財獲利，這是一條龍的犯罪架構，警方不可只單點突破，應連根拔起才能一勞永逸，若繼續放任，類似犯行將一再發生。