桃園市議員詹江村日前踢爆，桃市府在竹圍漁港新建遊艇專用碼頭斥資2.7億元，市長鄭文燦今年4月底才去視察，10月就出現嚴重損壞，要再花一筆錢進行修繕。媒體人黃揚明在節目《國民大會》對此怒批，跟八德運動中心天花板事件一樣，他還加碼爆料鄭文燦馬上就要離開市長職位，但近日還在發包多項大型工程。

黃揚明說，竹圍碼頭的修繕工程，桃園市10月26日才標出去，又花了1000多萬，預計要修到明年五月。他質疑桃園農業局，碼頭壞掉的理由是因為今年有東北風，那明年會不會東北季風又來了，當初在做工程設計的時候，難道都沒想到季風的問題嗎，說穿了就是好大喜功。

黃揚明指出，每次桃園相關工程出問題，市政府的回應就是避重就輕，跟過去桃園八德運動中心天花板崩落如出一轍，一被質疑就會說，「我們沒有花那麼多錢」，這次碼頭崩壞也是如此。

黃揚明還爆料，鄭文燦任期即將屆滿，但是桃園還在發包工程，裡面還有好幾個大型的工程，讓人不禁質疑，鄭文燦為什麼那麼急，一定要在任內發包出去。他盼望桃園市長當選人張善政之前提的「桃園公共工程總體檢」能好好做，成果讓人非常期待。