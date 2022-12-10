淡水警方在今年10月接獲情資，指出轄區有位詐騙集團的女車手提領多筆詐款，足跡遍及淡水捷運站周邊提款機，光一天用走的各處提領，金額便可突破百萬；警方獲報後不敢大意，立刻組成專案小組展開追緝，近日終於成功逮補這年僅21歲的李姓車手，同時也逮捕另一名19歲的黃姓車手，訊後兩人依詐欺、洗錢罪嫌法辦。

淡水警方調查發現，這名車手相當狡猾且機靈，為躲避警方查緝，提領詐款前、後刻意避開監視器或進入小巷內，並與同夥相約在無監視器地方接觸交款及取卡，讓警方難以追緝，增加查緝上困難。

但經警方擴大調閱周邊監視器與叉比對車手身分，最終鎖定住21歲李姓女子涉有重嫌，報請台灣士林地方檢察署指揮偵辦，6日早上11時淡水警方前往李女位於新北市新莊區的租屋處執行拘提，當時李女仍睡眼惺忪，不知已大難臨頭，現場同時查獲另一名19歲的黃姓取簿車手。

據了解，21歲李女因缺錢加入詐騙集團擔任車手，並在集團內身兼多角，協助分配同夥任務分工、取簿，每次可獲得報酬數千至上萬不等，同案共犯黃男則因暫借李女家，經李女引薦慫恿下加入集團犯案。

淡水警分局指出，2021年累積至今查緝詐欺集團24團，共逮捕209名犯嫌，查扣不法所得總金額達493萬2900元，除打擊詐欺犯罪外同時與第一線金融機構及超商合力攔阻詐騙，2021年至今成功攔阻詐騙款項7425萬3422元，持續守護市民財產安全。