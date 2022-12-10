中廣董事長趙少康（右四）和國民黨高雄市黨部主委許福明（左三）、國民黨中央委員孫健萍（左二）等人10日晚間合唱歌曲「我們都是一家人」。（林瑞益攝）

國民黨高雄市議員在九合一選舉左楠區揮出全壘打，5席全上．中廣董事長趙少康10日晚間到左營果貿社區謝票，他籲請民眾支持國民黨，在未來的立委選舉再下一城；2024年選舉就是戰爭與和平的選擇。

趙少康致詞時說，國民黨在左楠區提名5席議員，全部當選，真的是不簡單．高雄市長候選人柯志恩也不簡單，她當時對於要不要到高雄很猶豫，趙少康鼓勵柯志恩到高雄參選，會幫助柯，柯志恩花了4個月的時間獲得52萬多的選票。

趙少康也籲請民眾繼續支持國民黨，2024年選舉就是戰爭與和平的選擇，民眾要選擇戰爭或和平，他相信大多數民眾會選擇和平。國民黨如果說要和平、要避戰，民進黨會批評國民黨這是投降主義與失敗主義。

趙少康質疑，為何和平是投降主義與失敗主義？難道要打到頭破血流、血流成河嗎？這才是英雄與勇敢嗎？烏克蘭至今已經有1500萬名難民，其中800多萬人逃到其他國家，這是多麼悲慘的情形．且烏克蘭四周有鄰國，民眾可以逃到其他國家，但台灣的民眾要逃去哪裡？都跑到山上打游擊戰嗎？

在致詞後，趙少康和國民黨高雄市黨部主委許福明、國民黨中央委員孫健萍、台北市議員柳采薇等人合唱歌曲「我們都是一家人」，民眾也跟著唱和，之後趙少康請民眾保重，相約以後再見。