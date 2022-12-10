每個孩子都擔任角色充分參與，將平日在課堂上的英語課程學習成效忠實呈現。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

大華附小每年都會邀請家長到校欣賞孩子們的英語學習成果。（校方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立大華高中附設雙語小學部以雙語教學為主，今年英語教學成果展演，將知名美國繪本專家蘇斯（Dr.Suess）的作品，以詩歌朗誦方式，將其天馬行空、充滿想像力的繪本內容呈現給來賓，每個孩子都必須完整背誦不算短的繪本全文，對於剛入學不到1年的孩子而言，是很大的挑戰。

大華附小每年都會邀請家長到校欣賞孩子們的英語學習成果，上個學年度學校就以「環遊世界80天」為主要題材並改編成劇本，讓全校孩子將故事中的英國紳士遊歷世界各大城市並用話劇方式在舞台上演出，除展現英語學習成效，同時也融入世界觀和國際教育內涵。

校方表示，除挑戰以詩歌朗誦方式，音樂、律動的藝術教育也是大華附小另一特色，6年級的孩子透過木琴、鐵琴、小提琴和鋼琴合奏，搭配人聲呈現蘇斯筆下不討喜又令人厭惡的「Mr.Grinch綠毛怪」，隨韻律起伏，彷彿真實感受綠毛怪那讓人啼笑皆非的個性。

校方提到，現場另一高潮則是低年級的律動表演，詮釋繪本裡手持雨傘的靈貓、想擁有與眾不同身體部位的奇特男孩等，而最後的高潮則是二年級的竹竿舞，邀請現場來賓同樂。

大華附小的英語教學成果展演，將平日孩子在課堂上的英語課程學習成效忠實呈現，每個孩子都擔任角色充分參與，一週至少12節的英語課程，回家還必須完成聽力與閱讀等功課，家長紛紛表示，陪孩子在英語學習的歷程成長非常值得。