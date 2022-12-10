副總統賴清德表態參加民進黨主席補選，被外界認為是在為2024總統大選鋪路，新北市長侯友宜則被視為國民黨問鼎大位的熱門人選。媒體人吳子嘉大膽預言，前副總統陳建仁2024這一局已經出局了，因此，民怨才是賴清德未來要解決的問題，若不能化解，他2024必敗。

吳子嘉10日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在藍綠對決的情況下，若以勝選做為目標，沒有第三個政黨的空間，他甚至語出驚人表示，台北市長柯文哲唯一的機會就是加入國民黨。

吳子嘉甚至認為，侯友宜若出戰2024，國民黨主席朱立倫並不會卡侯友宜，因為社會氣氛已經是這個樣子了。

至於賴清德，吳子嘉覺得，總統蔡英文卡不住賴清德，蘇貞昌的行政院跟九合一選舉所有失敗的元素，包括腐敗、88槍擊案等，若是跟著賴清德走到2024選舉，賴清德一碰到就掛了，因此，賴清德只能打「抗中保台」，沒有第二條路。也因為賴清德揹負了一些九合一的敗選元素，反綠大團結就會成功。

吳子嘉更大膽預言，陳建仁在2024這一局已經出局了。因此，民怨才是賴清德未來要解決的問題，若不能化解，他2024必敗。