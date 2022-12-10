一名網友與初戀女友交往11年，對方堅持不婚前性行為，沒想到在交往紀念日當天，對方向他坦承劈腿並已懷孕，分手後對方搬進新男友家中遭家暴，她帶著孩子找到下個男人，卻發現對方已婚，仍以分手收場；該網友近日偶遇對方，重新接納對方，但他說「我在她女兒面前愛愛，學壞是妳的事，誰叫妳要劈腿」。

該網友在臉書「靠北女友2.0」發文，他日前在超商遇到第一任女友，當時他與對方交往11年，對方堅持不婚前性行為，最後他卻在交往紀念日被告知對方已劈腿且懷孕，分手後事隔多年，他發現對方帶著2個5歲和3歲的女兒，對方告訴他近年過得不好。

該名前女友對原PO說，她與原PO分手後搬到當時男友家，卻每晚遭對方打，當時懷孕5個月差點被打到流產，後來決定生下孩子自己養，再遇到下一任男友，對方是有錢人，但交往1年後她才發現對方已婚，對方說只是跟她玩玩而已，她承認自己很傻；原PO最後接重新接納她，但他說「我一樣在她女兒面前愛愛，學壞是你的事，誰叫你要劈腿，是看在曾經在一起過才收留你」。

其他網友留言「小孩真的有夠可憐」、「你也很要不得…小孩畢竟無辜吧」、「你也滿有問題，就你的這點道德感…難怪你會被劈腿」、「原來，你的素質也一樣」，也有許多人認為是捏造的文章「這篇文我打59分，不及格，下次再來」、「時間點的編排有待加強，修改一下再來，加油」、「是不是在做夢」、「你媽知道你每天都在網上發幻想文嗎？」