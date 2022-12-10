台南學甲88槍槍擊案至今未破，不僅謠言滿天飛，還衝擊台南市議長的選情，讓警方飽受壓力。台南市警察局長方仰寧今晚前往永康警分局視察專案勤教時，首度透露這起槍擊案有3個層級，還強調對於去留絕不戀棧、勇於承擔。

方仰寧表示，案發後，警方很快就掌握槍手孔祥志，但在過程中，有許多不為外人道之處，為了讓犯嫌的蹤跡浮現，專案小組進行必要的跟監、搜索，直到確定他暫時人間蒸發後，接下來將根據監控的證據，展開下一步的行動。

方仰寧說，此案經分析後，共有指揮、執行、幫助等3個層級，目前均已掌握釐清，檢方也針對2位負責執行的犯嫌洪政軍、孔祥志發布查緝專刊，接下來將對幫助、指揮的犯嫌有所行動。

方仰寧還認為，警察辦案不會因為政治有所影響，外界給警察有很大的期待，但警方還是會以證據及偵查的節奏為基礎，包括電視名嘴與政論節目，討論誰在槍擊案中獲得利益，大家自有公評。

至於前學甲分局長蔡宗昌被調職一事，方仰寧也強調，蔡宗昌的調職，與槍擊案沒有必然的關係，主要是他的領導統御有問題，因為同仁已經對他反彈，這種相處之間的隔閡，會影響到專案的進度，因此將他調整到保安大隊，繼續讓他擔任主官，並非槍案沒破被調職。