日本共同社10日獨家報導說，多名相關人士透露，圍繞半導體的對華出口管制，美國拜登政府向日本政府直接提出了合作的要求。美國商務部長雷蒙多9日與日本經濟產業相西村康稔舉行電話會談，提出「作為共享對華戰略的同盟國，希望予以響應」。

此舉旨在限制日本擁有高技術水平的半導體製造設備等出口，從而延緩中國的尖端半導體開發進度。日美部長間直接提出合作的要求可能是首次。不過，若日本加入點名中國的限制架構，勢必遭到中方反對，具體的政策協調也可能難有進展。

美國10月公布出口管制新規，從安保觀點出發，廣泛限制針對超級電腦、人工智慧（AI）等的高性能產品的對華出口。日本在美中對立的局面下，也維持了與中方的關係。美國此次提出要求是因為抱有一種危機感：若得不到在半導體製程微細化技術等方面擁有世界頂級企業的日本和荷蘭協助，管制措施就存在漏洞。

據分析，雷蒙多可能在會談中舉出了安保問題尋求廣泛合作。她11月向美國媒體表示：「估計日本和荷蘭也會追隨（美國的管制）。」