國民黨在2022九合一選舉拿下勝利，朱立倫10日出席國民黨台中市黨部舉辦的感恩餐會時提到，這場比賽還有3場延長賽，分別是嘉義市長選舉跟台北、南投的立委補選，要跟台中借「國民黨最強母雞」盧秀燕輔選，也拜託大家發揮團結力量，再次獲勝。

國民黨台中市黨部10日舉辦感恩茶會，朱立倫、盧秀燕及台中市黨部主委顏文正等人親自感謝輔選幹部、黨員的努力讓市長連任、議員也選出不錯的成績。朱立倫提到，國民黨是最愛台灣的政黨，實在做事為台灣打拼，不是出一張嘴，中華民國是國民黨創立的、是國民黨用生命保護來的；台積電也是國民黨創立的，國民黨走正確的路、愛台灣，跟世界都是好友，但堅持跟對岸要和平。

朱立倫表示，這場比賽還有3場延長賽，1場是12月18日嘉義市長的選舉、1月8日台北市立委補選及南投立委補選，嘉義市長選舉請大家用力拉票支持黃敏惠、台北市立委補選支持王鴻薇、南投立委補選也請支持國民黨將推出的人選，拜託大家發揮團隊力量，力求勝選。

朱立倫說，延長賽要跟台中市借「國民黨最強母雞」盧秀燕輔選，盧市長10日晚上到嘉義市幫黃敏惠加油，之後還要北上支持王鴻薇，更舉基隆市長當選人謝國樑的例子，表示盧秀燕發揮最強母雞效應，輔選成功。盧秀燕也回應，好選手要有好教練，請教練（黨主席）放心，她會去幫黃敏惠站台，王鴻薇那邊也正在安排中，未來南投補選開始後也會去幫忙。

盧秀燕表示，感謝這次選舉的總教練國民黨黨主席朱立倫，因朱主席提名、調度、輔選得宜，不只台中市，其他地方也可繼續連任，甚至拿下基隆、台北、桃園等地，總教練功不可沒；第二要感謝市黨部主委顏文正跟台中市黨部的團隊，現在國民黨資源非常少又艱困，但在糧草不足的情況下，顏主委跟黨部同仁仍然突破困難、完成使命，不只市長連任，議員也獲得不錯的成績，新人輩出。第三個要感謝所有黨員、市民，國民黨呈現前所未有的努力團結跟奮鬥，這次大選才能勝利。