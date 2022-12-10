葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）小組賽發揮不佳，又傳出與總教練桑托斯（Fernando Santos）發生爭吵，16強只能擔任替補角色，這也結束了C羅連續31場國際大賽先發的紀錄，10日的8強戰葡萄牙公布先發名單，C羅在世界盃將連續2場比賽坐冷板凳，是他生涯首見。

葡萄牙6比1擊潰瑞士的比賽，桑托斯將C羅擺到了板凳席上，結果卻收到了意外的效果，頂替C羅先發的21歲小將G.拉莫斯（Gonçalo Ramos），在世界盃的首場先發就上演了帽子戲法。C羅也在本場替補出賽，雖然成功打進了一球，但越位在先進球無效，還是無法取得個人在世界盃淘汰賽的首顆進球。

8強戰面對摩洛哥，桑托斯仍選擇讓前場戴帽的G.拉莫斯擔任先發，除了以內維斯（Rúben Neves）替換卡瓦略（William Carvalho）擔任先發中場外，其他位置並沒有任何變動。

摩洛哥方面，主力球星齊亞赫（Hakim Ziyech）、恩內西里（Youssef En-Nesyri）及哈基米（Achraf Hakimi）如預期出現在先發陣容，前役PK大戰表現亮眼的布努（Yassine Bounou），仍扛起先發門將的重任，摩洛哥將力拼成為世界盃史上首支前進4強的非洲隊伍。