美國前總統川普（Donald Trump）2018年對全球鋼鐵和鋁分別課徵25%及10%的關稅，之後遭世界貿易組織（WTO）成員國提起申訴。WTO近日裁定川普時期的這項決策，違反全球貿易規則，呼籲美國應符合規定。對此，拜登政府拒絕取消關稅措施，並反嗆WTO需要進行改革。

外媒報導，川普2018年以國安為由，根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款，對全球鋼鐵和鋁分別課徵25%、10%的進口關稅，引發多個全球多國反彈，向WTO提出申訴。而美國之後則陸續豁免貿易夥伴加拿大、墨西哥和歐盟的進口關稅。

由3名專家組成的WTO仲裁小組，9日對這起由大陸、挪威、瑞士和土耳其提出的爭端裁決，駁斥美國以國安為由的說法，指其關稅措施並非基於戰爭或其他緊急情況下，呼籲美國符合規定。

對此，美國首席貿易代表戴琪的發言人霍奇（Adam Hodge）表示美國強烈反對裁決，指大陸產能過剩對鋼鐵和鋁業的影響，對國家安全構成危險，美國不會袖手旁觀，強調並沒有取消232條款關稅的打算，此外，還反批專家小組的報告反映了WTO改革的必要性。

大陸則呼籲美國尊重WTO專家小組的裁決，並盡快矯正錯誤。