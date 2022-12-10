微軟日前貼出公告，對於Windows 8.1的技術支持將在2023 年 1月10 日終止，日後將不會提供該版本的技術協助和軟體更新，因時間僅僅只剩一個月，該公司也呼籲用戶盡快將Windows升級到最新版本。

微軟雖然在2023年1月10日後停止對Windows 8.1版本推出軟體更新、技術支援、以及安全性更新，但一般使用者依然可以在電腦中使用Windows 8.1此一版本，只是未來將會出現更多相容性及安全性上的問題。

微軟官方呼籲用戶盡快升級到最新的、可用的和有版權的 Windows 版本，硬體設備較差的用戶如果想繼續獲得技術支援，可以考率較早出的Windows 10版本。

從Statcounter流量分析網站中可以看到，11月最新數據調查顯示，當前版本Windows 11使用者僅占全體用戶的16.12%，Windows 8.1則占2.54%，Windows 10的使用者最多，占比將近7成。而版本更舊的Windows 7，現在也還有超過10%占比的使用者。