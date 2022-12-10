自11月末以來，大陸官方公布的疫情感染數持續下降，各地防疫政策陸續鬆綁。大陸防疫專家、中國工程院院士鍾南山表示，當前預防重心要從預防感染轉到預防重症，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵，預計明年上半年能恢復到疫情前生活狀態。

南方日報報導，根據鍾南山及團隊專家模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來，3月份中上旬進入平穩階段，樂觀估計，在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。

鍾南山表示，回顧新冠疫情三年，在Omicron毒株出現前，大陸累計感染新冠人數在10萬人左右，致死率為4.65％。但9月份以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1％，致死率不到0.1％，顯示omicron的致病力明顯下降。

鍾南山強調，感染Omicron後，99％都不是重症，大多數能在5～7天內好轉，因此「不要覺得得了新冠就很害怕，更不應該歧視感染者。」