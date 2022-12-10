副總統賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路，而台灣民眾黨主席柯文哲也有意角逐2024，國民黨人選則尚未確定，其中新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫都被看好會參選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日就表示，「蘇貞昌志在2024，他在破賴清德2024的大局」，引發討論。

吳子嘉9日在網路節目《關鍵時刻》中指出，行政院長蘇貞昌現在有行政權，他利用「掃黑」的機會鼓舞民進黨的士氣，掌握了行政權和媒體光環的蘇貞昌會表現得更好，不會放過這個表演的機會，吳子嘉更判斷「蘇貞昌志在2024」，吳拿出蘇召見桃園市長鄭文燦和屏東縣長潘孟安來說，「卸任的縣市首長那麼多，為何只召見這兩個？」

吳子嘉認為，蘇貞昌召見這兩人都在破賴清德2024的大局，他是在和賴清德PK，非常有針對性，「就是衝賴清德來，給他洗臉」。吳子嘉最後也強調，行政院長有錢、有權、有資源，什麼東西都有，「蘇貞昌是現在唯一有機會挑戰賴清德的人」。