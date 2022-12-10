台南市警察局長方仰寧前往永康警分局主持專案勤務勤前教育。（洪榮志攝）

九合一選舉落幕，警政署通令全國從12月5日起實施「威力掃蕩專案」工作。台南市警察局長方仰寧今晚專程前往永康警分局主持專案勤務勤前教育，永康警分局共出動70多名警力，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部等，全面清查執行掃蕩，展現打擊犯罪的決心。

方仰寧強調，治安工作不容鬆懈，為確保選後治安祥和，將全面掃蕩詐欺水房、黑幫、暴力討債、肅槍與毒品等案件，還將不定時運用優勢警力區塊封鎖，針對黑幫經常圍事的酒店、電子遊藝場等治安顧慮要點與幫派金流進行掃蕩，並結合市府局處聯合稽查，運用多元管道打擊不法營業處所，避免這些場所成為犯罪溫床，斷絕治安汙染源。

永康警分局長甘炎民指出，「威力掃蕩專案」期間至今，共查獲毒品24件26人、公共危險18件18人、竊盜10件10人、賭博案1件1人、詐欺車手3人。其中，還偵破大麻製毒工廠1件1人，查扣大麻成品300餘公克及製毒工具一批；販賣毒品1件3人，查獲毒品一粒眠4000多顆及毒品咖非包；線上巡邏攔查起獲非制式手槍1支及子彈4顆，另針對外籍人士涉案查緝也逮捕涉毒1件1人、重大脫逃越南籍人士1人與失聯移工2人，成果豐碩。

甘炎民還認為，警方對於黑道、幫派、暴力犯罪零容忍，將持續不定時規畫威力掃蕩專案勤務，加強清查不法，絕對不容許黑道、幫派、暴力犯罪成為社會隱憂。