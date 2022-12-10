台東豐田國小今天在關懷盃預賽單日2戰，先以6比1擊敗上館國小，再以14比3「扣倒」屏山國小，球員能夠有好表現有「秘密武器」，教練團是「總鋪師」組合，宵夜都會親自下廚幫小球員「補一下」，讓發育期的他們晚上不會挨餓。

豐田首戰靠著陳德丞先發6局僅1分拿下完投勝，總教練鄭唐夫賽後給予肯定，「他會調整自己，遇到狀況不會亂掉，算是我們的主力球員。」第2戰則是陳暐先發2局，但因跑壘時被對手踩傷提前傷退，陳晏庭後援守住勝利。

第2戰能夠提前「扣倒」對手，鄭唐夫指出，主要是打擊有發揮，加上對手球員篇低年級，「但還是提醒球員要把握每一球、認真去打。」有趣的是，這場比賽原本教練賽前告知先發投手是陳晏庭，結果臨時更換，還讓他難過的哭了，直到教練安慰他是第2位登板才破涕為笑，開心的為陳暐接捕。

豐田小球員能有好表現有「秘密武器」，兩位教練都十分會煮菜，黃謝竣翔因為家裡開熱炒店從小耳濡目染習得好手藝，總教練鄭唐夫也很會煮菜，「有很多單位的愛心人士會送食材來，我自己也很愛煮，小朋友到半夜容易肚子餓，煮一些宵夜讓他們補充營養，自己也是越煮越有心得。」

鄭唐夫說：「經營球隊這一塊除了球技上，平時住宿生活常規也是很要求，也是要讓家長很放心。」對於兩位教練的手藝小球員也都是讚不絕口，直誇讚「超好吃！」，陳暐說：「最喜歡蛋炒飯和水餃。」