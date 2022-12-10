中職各隊啦啦隊女神在球季結束後一樣忙不停，因第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於2023年3月8日，在台中洲際棒球場火熱開打，也傳出將由5隊啦啦隊派出成員組成「最強啦啦隊」替球員們應援；9日悍創運動行銷公布啦啦隊完整名單，峮峮和林襄都在其中，讓球迷瘋喊「超級期待」。

悍創運動行銷9日在臉書發文，公開為了經典賽組成的台灣隊啦啦隊共21人，由中職5隊啦啦隊成員組成，分別是樂天桃猿「樂天女孩」的林襄、孟潔、Yuri、籃籃；富邦悍將「Fubon Angels」的丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹；統一獅「Uni Girls」的瑟七、艾璐、Faye、Yuki；味全龍「小龍女」心璇、小映、賴可、琪琪；中信兄弟「Passion Sisters」的峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可，是唯一派出5位成員的啦啦隊。

台灣隊啦啦隊完整名單出爐。（圖／摘自悍創運動行銷臉書）

許多球迷和網友都在底下興奮表示，「這才是國家隊本體啊」、「票價再貴都值得了」、「這陣容超好」、「看來這是真‧中華隊」；而悍創運動行銷也說，「中華隊將發揮地主優勢，與場上的球迷一起震撼來訪的對手，明年三月在我們的主場用最熟悉的模式為中華隊加油」。

據悉，啦啦隊會在場邊帶領球迷為中華隊加油，有別於平時季賽時只能在內野看到啦啦隊們賣力唱跳，這次外野也會安排啦啦隊，實現真正的「全主場應援」。