由於對利率前景憂心揮之不去，美股9日全軍覆沒，道瓊更創下9月以來最大單周跌幅。分析師指出，美股到年底能否再有反彈行情出現，11月消費者物價指數（CPI）與聯準會（Fed）會議將是兩大關鍵。

受生產者物價指數（PPI）超出預期，顯示美國通膨壓力仍舊頑強，加上Fed開會在即、市場觀望氣氛轉趨濃厚，道瓊工業指數9日下跌305點，收在33,476.46點報收，標準普爾500與那斯達克指數也雙雙收黑0.7％。

累計一周道指挫低2.77％，為9月來最糟一周。標指與那指周線也各自跌3.37％與3.99％。

分析師指出，美股到今年能否再現反彈行情，將取決Fed在13到14日召開的決策會議與在利率結果出爐前的CPI。

如果CPI較預期強勁，恐將強化Fed的鷹派態度，並進而對美股施壓，目前市場預期11月CPI月增率為0.3％。瑞銀財富管理公司美股主管雷夫卡維茲（David Lefkowitz）表示，今年來在CPI發布前後，市場波動相當大，未來一周恐怕也是如此。統計顯示，在過去6次CPI發布後，標指平均波動幅度約為3％，高出平日的1.2％。

Fed在年底最後一次例會也是另一重頭戲。專家指出將有五大重點值得關注。一是升息幅度，FedWatch Tool顯示，市場押注Fed升息兩碼機率超過7成，意味Fed放緩升息腳步已是大勢所趨。二是會後聲明，Fed暗示明年還有更多升息。

三是終端利率將升至多高。原本Fed在9月預測該利率將達4.75％，但隨著通膨壓力下滑緩慢，超過5％將是難以避免，而且明年降息機率微乎其微。

四是Fed預告美國經濟將面臨更多痛苦。美銀在給客戶報告中提到，明後兩年美國經濟成長估值料將下修、失業率上調，通膨率將調降。

第五是鮑爾會後記者會的內容。安聯集團經濟學家諾斯（Dan North）指稱，投資人將試圖在會議中尋找未來升息路徑與何時可能暫停升息的訊息。