STAYC為台灣粉絲學了不少中文。（D-SHOW提供）

韓國新人女團「STAYC」首次來台，今（10日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉行「STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI」粉絲見面會，吸引2100名粉絲到場支持，6名成員秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J在近2小時的活動中，除了賣力為台灣SWITH（官方粉絲名）獻唱了多首歌曲外，也進行深度聊天和遊戲環節，大玩恐怖箱和立瓶子遊戲，寵粉的她們，甚至苦練了王心凌的〈愛你〉，標準的中文發音加上活力十足的表演，瞬間融化全場粉絲的心。

首度來到台灣與粉絲見面，她們也誠意十足地準備了中文問候，YOON直呼「第一次來到台北，請多多關照」，勢銀也說「終於來到台北了，好期待」，秀珉則想和粉絲「製造美好的回憶」，ISA也喊「很高興見到你們，今天一起好好玩吧」，談及來到台灣的感想，她們就說在之前做網路和演唱會直播時，看到很多台灣粉絲的留言，而實際來了後更覺得真的很棒，特別喜愛夜市和鳳梨酥，更嘴甜表示活動前1天，「一直想著和SWITH見面都失眠了」，令全場粉絲嗨翻。

年紀最小的J也恰巧在昨天度過18歲生日，活動尾聲，現場也突然響起生日快樂歌，全場也齊聲合唱，讓J感動不已，哽咽喊「可以在台北度過生日已經很榮幸了，沒有想過會這樣收到這麼驚喜的生日祝福，是個很棒的回憶，謝謝大家。」場面相當溫馨。J也表示，今年生日願望除了和父母、朋友喝酒外，還想學開車，主持人阿娟立刻笑說，要載所有成員的話，可能要買卡車，YOON聽到後趕緊阻止「太危險了，妳不要考了，有信心帶我們去遠的地方嗎」，J直說會盡力。