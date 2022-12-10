賽前在大陸CBA生涯總得分來到2999分的廣州龍獅後衛陳盈駿，10日貢獻15分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，生涯總得分正式突破3000分大關，可惜廣州仍在延長加賽過後，以94比101不敵廣東宏遠，目前4勝7敗，排名滑落到第16，林書豪則是續坐板凳並未出賽。

本季是陳盈駿效力廣州的第6個球季，目前出賽時間場均40.1分鐘，創下生涯單季新高紀錄，可見廣州對他的看重程度，如今達到CBA生涯第3000分里程碑，接下來他應該還是繼續在CBA奮戰下去，也讓台灣球迷恐怕暫時看不到他回歸兩大台灣職籃聯盟打球。

如今CBA進入第2階段例行賽，廣州總教練郭士強前兩場比賽都讓喬丹貝爾、梅森兩名洋將打滿洋將上場時間，擺明就是沒有打算給林書豪任何上場證明自己的機會或空間，目前豪哥本季仍只打了4場，場均3.5分、0.5助攻，看來他確實隨時可能會遭廣州放棄解約。