【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】蔣萬安高票當選台北市長，所留下的席次，牽動台北市立法委員補選的藍綠再戰，綠營徵召先前參選立委被蔣萬安打敗的吳怡農，藍營則徵召一直連任的台北市議員王鴻薇（照片為中時直播截圖）。儘管此一選區上次也是藍營勝選，看似一面倒，不過學者指出藍營還有一個致命罩門。

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲表示：依據近期的網路聲量分析來看，的確，王鴻薇不論在質或量上都是輾壓吳怡農。主要原因在於民進黨攻擊王鴻薇「落跑議員」、「稱呼蔡英文總統為領導人」這些議題都有解釋空間，殺傷力不大。另一方面，吳怡農對於外界「黑道治黨」、「草包政見」的質疑卻澄清乏力，選情逐漸陷入被動，幾乎每天都有負面新聞出現，氣勢相較於他剛宣布參選時已消退不少，這是一個警訊。

莊伯仲教授說，不過國民黨也不能自滿，因為選舉終究是票多的贏，如果疏於動員，無法票票入匭，那麼氣勢再好也枉然。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，吳怡農的幾段發言，雖然一直在網路廣傳，有負面聲量，但是有三個因素可能會改變選舉結果：一是民進黨在九合一選舉大敗之後，更有不能輸的壓力，因此會全力以赴；二是國民黨的支持者可能會覺得九合一選舉已經大勝，這次立委補選，王鴻薇的聲勢也看好，所以不必擔心，因而疏於投票；三是如果中間選民也不希望國民黨太得意忘形，存在鐘擺效應。

賴祥蔚教授提醒，選舉要到最後的關頭，把票開出來，才能真正決定勝負，在此之前，誰都不敢斷言勝負。