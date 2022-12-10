鄭恩地將「陽剛男」升級加強。（翻攝自愛奇藝國際站）

崔始源為了找消失的3位女主角吃足苦頭。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《酒鬼都市女人們》第2季本週開播，韓善伙飾演的瑜伽老師因罹患乳癌，好友李先彬、鄭恩地帶著她到山中進行自然療法，鄭恩地捏土製作了一座「陽剛男」守護神雕像，避免3女聚集陰氣太重，但她發現韓善伙竟還是疑似被女鬼纏上而感冒，於是鄭恩地將「陽剛男」升級加強，加上了「超大巨根」，讓韓善伙開心直呼：「我們陽剛男完整了啊！」還問「陽剛男」是不是很像崔始源飾演的綜藝節目製作人姜北久，但立刻遭李先彬吐槽：「哪裡像？沒這麼大。」

本季原版人馬李先彬、韓善伙、鄭恩地與崔始源紛紛回歸，故事繼續圍繞在以喝酒作為人生信念的3位好友上。劇中，有義氣的好友李先彬、鄭恩地，在韓善伙在入院化療前，陪她上山下海四處遊玩，並喝下治療前的最後一攤酒，但沒想到這趟旅遊竟讓韓善伙癌細胞減少，在醫師評估下，3人決定進入深山進行自然療法，並一起戒酒。但戒酒對酒鬼們來說困難重重，3人只能在夜晚用想像「空氣飲酒」，有次韓善伙不小心打開搖晃過的小米酒，酒水噴灑在空中，李先彬、鄭恩地竟陶醉的張開嘴巴品嚐，讓韓善伙當場傻眼。

在經歷一段時間的自然療法後，韓善伙在定期回診時奇蹟發現抗癌成功，3姝在經歷26個月的禁酒後，終於能夠返回酒場，當她們在小酒館喝下第一口啤酒時，忍不住感動流下眼淚，揭示著酒鬼都市女人們正式華麗回歸，而本季又將發生什麼雞飛狗跳、有趣感人的故事，令人期待。《酒鬼都市女人們2》每週六上午10點在愛奇藝國際站和friDay影音上線，一次更新2集。