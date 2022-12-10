英國威爾斯親王近期可以說陷入雙重痛楚，對付弟媳這顆未爆彈紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)之餘，當天還接獲摯友罹難的噩耗。原以為紀錄片可以多少挽回一點兄弟情，如今恐無心對弟弟改觀，消息人士則透露失和原因與女王有關。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)9日報導，薩塞克斯公爵夫婦核彈級的紀錄片，內容涉及對王室傳統制度及女王伊莉莎白二世的否定，雖然8日上線至今僅推出3集，不構成威脅，卻遭內部人士痛斥作品為「帝國2.0」；一名與威廉關係甚好的朋友透露，紀錄片恐無法讓王子對弟弟的態度改觀，原因是他們在「脫英」時對已故女王態度大不敬，這讓威廉氣炸。

他認為，威廉應該還沒看過紀錄片，也許也稍微看到了，不管如何，這都無法挽回了，意思是指不可能與親弟重修舊好。還說道:「任何關係都建立在信任之上，特別是對於那些一輩子活在鎂光燈下的王室成員。」

友人強調，「威廉是一個非常注重隱私的人，哈利所做的一切對他來說都是詛咒，覆水難收…」

報導指出，就在《哈利與梅根》發布之際，威廉突然發推文哀悼，「昨天我失去了一位朋友，詹金斯(Mark Jenkins)與愛子搭機時不幸罹難，他畢生致力於維護東非國家公園的野生動物…今晚，我與他的家人朋友同在」。