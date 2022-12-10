英國威爾斯親王近期可以說陷入雙重痛楚，對付弟媳這顆未爆彈紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)之餘，當天還接獲摯友罹難的噩耗。原以為紀錄片可以多少挽回一點兄弟情，如今恐無心對弟弟改觀，消息人士則透露失和原因與女王有關。
據《每日郵報》(Daily Mail Online)9日報導，薩塞克斯公爵夫婦核彈級的紀錄片，內容涉及對王室傳統制度及女王伊莉莎白二世的否定，雖然8日上線至今僅推出3集，不構成威脅，卻遭內部人士痛斥作品為「帝國2.0」；一名與威廉關係甚好的朋友透露，紀錄片恐無法讓王子對弟弟的態度改觀，原因是他們在「脫英」時對已故女王態度大不敬，這讓威廉氣炸。
他認為，威廉應該還沒看過紀錄片，也許也稍微看到了，不管如何，這都無法挽回了，意思是指不可能與親弟重修舊好。還說道:「任何關係都建立在信任之上，特別是對於那些一輩子活在鎂光燈下的王室成員。」
友人強調，「威廉是一個非常注重隱私的人，哈利所做的一切對他來說都是詛咒，覆水難收…」
報導指出，就在《哈利與梅根》發布之際，威廉突然發推文哀悼，「昨天我失去了一位朋友，詹金斯(Mark Jenkins)與愛子搭機時不幸罹難，他畢生致力於維護東非國家公園的野生動物…今晚，我與他的家人朋友同在」。
文章來源：William 'unlikely' ever to make up with Harry following his Netflix betrayal, warn friends, as the Prince of Wales is said to be angry about the disrespect he feels his brother showed to the Queen during the Megxit saga
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