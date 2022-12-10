新北歡樂耶誕城巨星演唱會今(10日)、明兩天開唱，今雖天公不作美下起大雨，現場仍湧入約25萬人次，新北市長侯友宜傍晚參加完嘉義活動後，趕回新北視察演唱會人潮疏導情形表示，今天動用了1344名工作夥伴，全力做好安全、交通、人力疏導，今天疏導非常順暢，明天還有一天演唱會，歡迎大家再來光臨。

侯友宜說，希望市民朋友到新北歡樂耶誕城享受溫馨幸福的時光，也能夠開心的來、快快樂樂的平安回家，今年市府比往年增加了很多交通運輸量的準備，不管是在公車、捷運系統，還有台鐵班次，都做最快速一個安排。

侯友宜說，晚間結束後，民眾疏散非常順利，尤其到今天傍晚5時30分進來的人確實很多，有做只出不進管制，非常謝謝民眾的配合，更要謝謝第一線值勤夥伴，因為他們的用心，讓歡樂耶誕城從11月11日到現在來了555萬人次都非常的平安，活動到明年元月2號，期待大家能夠來這裡，開心的過一個耶誕節。

侯友宜也說，這次警察局在整個重要的交通路口強力的疏導，也跟市民融入耶誕氣氛、戴耶誕帽，尤其在配備上用很多閃光來指引民眾能夠快速通過瓶頸路口，謝謝警察同仁真的辛苦了，有你們的保護，讓所有來新北歡樂耶誕城的好朋友們，都能夠感受到用心。