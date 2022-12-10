粗獷鬍子男李艾舍對狗狗很溫柔。（動物星球頻道提供）

李艾舍遭到羊駝發動口水攻擊。（動物星球頻道提供）

節目《我的動物家族》紀錄美國大鬍子猛男李艾舍（Lee Asher）與他的動物們在奧勒岡州農場的日常生活，世上不乏愛動物成痴之人，但是像李艾舍這般博愛，為救援遭到棄養的動物，毅然決然地辭掉薪水優渥的金融業工作，變賣所有身家搬到奧勒岡州鄉下為流浪動物打造專屬庇護所的人就很少見。李艾舍不只提供動物們一個擋風避雨的居所，還細心觀察每隻動物的身心狀態，確保他們在健康與愛的環境中開心生活，「有個地方能讓我們拋開過去、讓需要同伴的動物都有同伴，是我從小的願景。」目前和四處收養而來的狗狗、駱馬、羊駝、驢子、山羊、小豬等毛茸茸「家人」生活在一起，IG追蹤人數高達98.4萬，他的義舉也影響了網友。

李艾舍從小就愛狗，在學時不愛跟同學相處，一有空就往動物收容所跑。長大後雖然在收入優渥的金融業上班，但朝九晚五的工作卻令李艾舍感到窒息，於是他辭掉工作、變賣家產買了輛露營車，帶著收養來的7隻狗狗遊遍美、加。為讓世人看見棄犬內在的美好，他在社群媒體上分享與狗狗的互動因而受到廣大支持與迴響，拜託他幫忙照顧無依動物的委託也隨之愈來愈多，「我住露營車沒辦法救援農場動物和狗，所以我在奧勒岡買下10公頃土地建立動物庇護所。我決定盡量拯救動物、給牠們最好的生活。」李艾舍的前同事蘇妮雅和死黨賈斯汀也受其愛心與決心感動前來幫忙，成為管理庇護所與照護動物的最佳助手。

李艾舍熟記每隻愛犬的個性與年紀，誰喜歡獨處？誰需要建立自信？看似粗獷的他一切都看在眼裡、記在心中。然而李艾舍最近要解決的問題是他心愛羊駝—公主的煩憂，「羊駝是群居動物，身邊有親友她才會感到安全放心！」公主其實還有弟弟和母親，但是當初因為弟弟年紀太小不適合搬遷，無法全家一起來到農莊。幾週後，李艾舍決定讓悶悶不樂的公主與家人團聚，與好友賈斯汀前往羊駝媽媽和羊駝弟弟所在的農場接人。李艾舍發揮魅力，成功利用自己毛茸茸的落腮鬍和溫柔喊話讓羊駝媽媽卸下心防，乖乖將頭埋在帥哥胸前，不料此時卻跑來多事的羊駝鄰居發動口水攻擊。

《我的動物家族》下周一（12日）起，每星期一晚間9點在動物星球頻道播出。