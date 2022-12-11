傳蔣萬安已派出幕僚幫王鴻薇打選戰。（圖／周志豪攝）

蔣萬安當選台北市長後，遺留的北市第三選區立委席次成為藍綠兵家必爭之地，國民黨王鴻薇對上民進黨吳怡農，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指出，如果蔣萬安能夠親自出馬幫忙打選戰，對王鴻薇幫助很大。10日就有媒體報導，蔣萬安除了帶王鴻薇拜會地方要角，還派出市長選戰時的幕僚給王鴻薇，強化她掃街、拜票等陸戰能量。

吳子嘉8日在《新聞千里馬》節目中分析，蔣萬安在台北市第三選區有人脈、有管道，而且為了未來的政治發展，他不能把王鴻薇當成她的個人事件，而是要當成自己的事。他分析，吳怡農的伯父吳乃仁是新潮流大老，萬一由新潮流接管此次選戰，王鴻薇可能就會陷入苦戰，蔣萬安在這個時候更應該站出來。

據《ETtoday》報導，國民黨主席朱立倫已在中常會發布軍令，要藍軍堅守立院倒閣席次門檻；而蔣萬安不光帶著王鴻薇拜訪中山區各藍營大老、地方要角及市議員，還全面借將，把選市長時的競選團隊幕僚派給王，幫助她聯絡媒體、掃街拜票。

由於這次選舉時間緊促，王鴻薇表示自己的戰略將是「陸戰重於空戰」，也對媒體先說聲抱歉，主要是因為她會以地方行程為優先，讓民眾盡快認識她，她也要瞭解市民在想什麼，這樣才能爭取到支持。