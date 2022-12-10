葡萄牙8強賽碰上本屆世足「黑馬」摩洛哥，賽球星「C羅」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）此役再次坐板凳，摩洛哥在第42分鐘靠著恩內西里（Youssef En-Nesyri）頭槌破網先馳得點，上半場踢完以1比0暫時領先。

兩隊此役都排出「4-1-2-3」陣形，賽前公布先發名單，葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）仍選擇讓前場演出「帽子戲法」的G.拉莫斯（Gonçalo Ramos）擔任先發，除了以內維斯（Rúben Neves）替換卡瓦略（William Carvalho）擔任先發中場外，其他位置並沒有任何變動。

摩洛哥在第42分鐘吸引葡萄牙門將出來，恩內西里接獲隊友傳球後頭槌破網，雖然葡萄牙上半場控球率達62％，5次射門、1射正，但欠缺臨門一腳，反觀控球率較低的摩洛哥則是7次射門、2射正，半場踢完摩洛哥取得1比0領先。