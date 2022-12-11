泰國烏汶叻差他尼府一名33歲婦人指控，43歲的前夫性侵年僅7歲的親生女兒，自己雖已於4日到直轄縣警署報案，但擔心案件遲遲沒有進展，決定找媒體求助。婦人透露，前夫還和母親發生過關係，這些她都忍了，也不想多言，但現在侵犯到了女兒，自己實在無法忍受，一定要追究對方的法律責任到底。

《泰國世界日報》報導，該名婦人表示，前夫是甲米府人，2人曾一起生活8年，婚後育有2個孩子，大女兒7歲，兒子5歲，夫妻倆過去經常吵架，也一度分手過，最後又和好了。每次雙方碰上矛盾或問題時，前夫乃安就會帶著女兒回甲米的家，直到2人和好了，才帶女兒回烏汶叻差他尼府。

11月29日，夫妻倆再次發生爭執，不過這次乃安沒有帶女兒回甲米。12月3日，女兒在休息的時候，突然語出驚人說自己肚子和生殖器發疼，且是被父親用手指弄疼的，嚇得媽媽急忙帶著女兒到警署報案求助。

接到報案後，警方帶被害人去醫院驗傷，證實她的處女膜撕裂。自那之後，乃安就打來威脅電話，讓前妻到警署撤掉案件。烏汶叻差他尼府直轄縣警署告知婦人，沒有辦法受理她的報案，因為事件發生在甲米府，無奈之下她只能向芭微娜基金會求助，希望能幫助跟進這個案件，還女兒和自己公道。

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