賣牛肉乾可以賣到在博愛特區蓋豪宅，有牛肉乾大王稱號的金門高坑集團進軍台北房市，他們有何能耐？

聞名兩岸的金門「高坑牛肉乾」近日宣布進軍台北市博愛特區蓋豪宅「熙鼎九簷」，基地緊鄰重慶南路二段行政院前院長孫運璿故居，並正對植物園、總統府，每坪房價直接挑戰兩百萬元大關，要向隔壁的潤泰「松濤苑」看齊。

金門賣牛肉麵起家

年出貨3百萬包牛肉乾

這位蓋豪宅的神祕人物，是熙鼎建設總經理陳忠祥，今年才32歲，而他的父親，正是在金門有「牛肉乾大王」稱號的高坑牛肉乾老闆陳雅商。1973年創業至今，陳雅商從一碗牛肉麵做到每年賣出逾3百萬包牛肉乾，不只賣到台灣，甚至出口海外。

今年68歲的陳雅商，在戰地金門出生、長大，困苦的家境讓他很早就入伍從軍。在那個年代，成為軍人雖能求得溫飽，但要養家餬口仍不輕鬆，好勝心強的他後來選擇離開部隊，出社會靠自己打拚。

陳雅商回憶，退伍之後在金門做過很多工作，但都不順利，為了爭取更高的薪水，離鄉背井到台北川菜餐廳從最基層的學徒做起，又苦又累，「光洗碗就洗一整年，只能在下班後偷偷揀著剩料練刀工。」苦熬多年，好不容易才獲得老師傅傳授料理廚藝，培養他獨力掌杓的能力，讓他有機會返故里開設「高坑餐飲部」。

儘管學歷不高，但陳雅商頗有生意頭腦，他回鄉開設高坑飲食部就鎖定以自己研發的牛肉麵當作招牌，而且地點就在高坑營區下方，「每到假日就高朋滿座，阿兵哥們放假就先來我們這裡吃一碗牛肉麵，打一下牙祭，漸漸地成為金門最有名的牛肉麵店。」高坑的老員工回憶。

後來，陳雅商又推出「全牛宴」，將一頭牛從頭到腳都變成餐桌上的佳餚，共17、18道菜，餐廳的空間也從原本只有一樓的店面，擴展為二樓有VIP包廂，「以前只有將官才能到二樓用餐，小兵只能坐一樓，所以每次長官們用餐完到樓下，就看到客人吃到一半站起來敬禮的畫面。」

然而，陳雅商不因此滿足，想再次尋找發展事業的機會，他想，自己再怎麼會賣牛肉麵、全牛宴，營業額總是有限，既然都是牛肉，何不改良成可以帶著走、想吃就吃的肉乾，甚至結合金門在地知名的高粱酒，讓口味多樣化。

一個奇想之下，造就了今天極具特色的金門伴手禮，據了解，高坑牛肉乾全盛時期一天生產一萬包，年營業額近十億元。