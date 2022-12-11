年末將至，許多節慶接二連三到來，12月可說是一年當中最多節日的月份，其中包括「雙12購物節」，各大品牌紛紛掀起活動；吃湯圓的日子、象徵平安長1歲的「冬至」；另外，可說是12月的重頭戲「聖誕節」，對於許多人來說，每年的12月就是迎接聖誕節和年底跨年的日子。每到年底，節慶活動愈多，小花平台特別提醒，外出從眾同歡，別忘了做好自身保障規劃，尤其是幫孩子買保險，想要給他們最好、又希望所有保障能一次到位，最好還能把預算花費花在刀口上；只是該怎麼做？以下聽聽小花平台保險顧問的專業建議。

兒童保單投保掌握3大重點

針對兒童保險保障規劃建議，在小花平台網站保險專欄已有深入剖析與探討，並從專業保險理財角度提出中肯意見，以下歸納出3大重點：

重點1、「先保大再保小」、建立人生風險觀念！

首先強調「先保大再保小」的觀念，提前幫孩子建立人生的風險管理觀念，讓保險發揮最大效益；與此同時，也別忘了同步檢視父母自身保障是否足夠，並適時調整以強化保障、分散風險，畢竟父母是孩子日常生活中最大的依靠，最重要的前提是父母一定要做好自身保障，一旦風險來臨，才不致影響家庭經濟，同時轉嫁收入中斷的危機，以確保孩子衣食無虞。