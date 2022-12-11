再不到一個月，2022年即將結束，新的一年即將到來，新的開始、新的希望，著實也令人期待。不過，就在日前不久，台北市立動物園大貓熊「團團」罹病過世，讓不少粉絲紛紛難過落淚，動物園貓熊館更湧入大批哀悼人潮。據了解，團團罹患腦部惡性腫瘤惡化，最終不敵病魔……。

說到腦部病變，台灣媒體話題人物「抗議天王」柯賜海日前驚傳逝世、陳屍在陽明山公園車內，確認死於心因性休克，在此之前更是多年飽受帕金森氏症之苦；緊接著，知名國外影星「雷神索爾」得知自己患有阿茲海默症的遺傳預先傾向性，決定暫時息影……。

像是帕金森氏症或是阿茲海默症等都是常見記憶、思考和行為方面腦神經退化性疾病，由此延伸的失智症，隨著國內人口老化嚴重，失智者人數隨之增加，今天失智已不再是老年人的專利，且有年輕化趨勢，「每千人就有1名『年輕型』失智症！」據統計，全台灣約有1.2萬人被診斷為年輕型失智症，介於30至64歲這個區段，平均每千人就有1人發病。

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「失智症10大警訊」一次了解

隨著失智症有逐漸年輕化的趨勢，愈來愈多人年紀輕輕就在職場上發生意外事故而導致失能，需要長期看護的時間恐怕要比原先預估每人平均約7.3年還要更長，相對的，其所需要的照護費用也比原先預估的多更多，這對於一個普通家庭來說，絕對是一筆相當沉重的負擔。（延伸閱讀：《專題報導》國人長照期平均7.3年 用失能扶助險補長照缺口）

你我經常聽到的失智症，或許許多人仍是一知半解，究竟什麼是失智症？又應該如何分辨是否罹患失智症？以下整理由衛福部提出的「失智症10大警訊」，民眾可以先行自我檢視與初步評估，如果有出現兩項以上者，建議盡快就醫：

警訊1、記憶力減退到影響生活。

警訊2、計畫事情或是解決問題有困難。

警訊3、無法勝任原本熟悉的事務。

警訊4、對於時間或是地點感到混淆。

警訊5、有困難理解視覺影像和空間的關係。

警訊6、言語表達或是書寫出現困難。

警訊7、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。

警訊8、判斷力變差或是減弱。

警訊9、從職場或是社交活動中退出。

警訊10、情緒和個性明顯出現改變。

說到失智症的可怕之處，還不僅止於此而已，更有甚者，失智症的照護人員必須面臨各種大大小小的挑戰也不容小覷，舉例來說：

其一、失智症的照護人員必須要有很強的照顧能力，足以應付患者逐漸喪失活動能力、情緒問題、行為和性格變化……等。

其二、失智症的照護人員每月需付出的照護時間，與非失智症的照護人員相較，平均多了27小時、等於超過1天的時間；據統計，在所有失智症的患者中，高達近8成獲得他人日常生活的支持，像是進食、移位、室內走動、穿衣、洗澡、上廁所等。

其三、失智症的照護人員需要提供比原先預期更長的照護時間，有可能4年、5年、6年……，甚至長達20年。

其四、失智症的照護人員有不小的情緒壓力和個人健康問題。據統計，有近6成的失智症照護人員表示自己的情緒壓力「很高」或是「非常高」；此外，也有近4成的失智症照護人員表示，因為照護工作導致個人健康狀況每況愈下。

面對失智症威脅不分男女老少的襲來，小花平台保險顧問再次強調，罹患失智症你我都有可能，讓保險為失智、失能架起最後一道防線！