12月沖天炮股，底部反轉的黃金信號出現了！(圖/先探投資週刊提供)

台股從10月下旬反彈以來，12月6日出現第一次長黑，不過，12月是年度上漲機率最高月份，且月KD值交叉向上，預計拉回後還有再漲機會，鎖定未來一年景氣看好的伺服器、內需及部分利空逐漸出盡的金融股。而有巴菲特背書的台積電、中國清零利空解禁的受惠股如聯發科等，也可注意。

在十一月底聯準會主席鮑威爾表示，最快可能會在十二月放慢升息步調後，美國公布十一月ＩＳＭ非製造業指數五六．五，超過預期的五三．一；十月工廠訂單月增一％，也超過預期的○．七％。而經濟數據似乎未降溫，市場不知先前鬆口極鷹派態度的聯準會是否會轉變。

不過，依研判景氣是否過熱的經濟數據中，房價（房市買氣不振，連帶影響木材需求，價格被名列跌幅最慘的大宗商品之一）、房租、原物料價格等都已逐漸走低，油價還跌破八○美元，幾乎來到去年底收盤價七五美元附近。只有就業依然強勁（科技業則陸續傳出裁員），薪資也見提升。基本上暴力式升息已經起作用，按理一年之內升息四％是非常多，所以接下來調降升息幅度是正常的。只不過一旦停止升息後，是維持高檔不變或是降息仍待觀察。若是後者則科技股可望出現較大反彈。

巴菲特威力勝國安基金

另一方面較大影響是，包括美國銀行、摩根士丹利和德銀紛紛唱空美股，美銀認為，聯準會帶來的流動性危機，將讓標普未來幾個月暴跌二○％以上，摩根士丹利和德銀指出，較低的企業獲利前景和美國經濟衰退可能引發美股劇烈拋售。

摩根士丹利才在十月初翻多，如今投行再度看空，認為景氣若進入衰退期間，股市通常會反映一定程度下跌，導致美股四大指拉回，全面跌破月線，低檔整數關卡將是重要觀察點，分別是標普的三九○○點、那指的一一○○○點，較強勢的道瓊則以三三五○○點、費半以二六○○點為關卡。

美元指數一度接近年線一○四後反彈，只要在一○七以下都算弱勢。歐洲股市大都呈現高檔狹幅震盪；亞洲日、韓也進入高檔箱型震盪。只有中國受到清零政策將放鬆，香港恆生及國企指數近期補漲，都在半年線之上；上證指數亦同。

技術上，歐美日韓股市都面臨十月中以來大反彈後的日ＫＤ值交叉向下，預計需要五至八個交易日修正時間。

尤其第三季中國對台二次試射導彈，嚇壞不少外資撤離。所幸，股神巴菲特旗下公司公布買進台積電ＡＤＲ約四一億美元，也加碼買進日本五大商社，卻連續賣出獲利數倍的比亞迪，顯見對亞洲地緣政治惡化並不害怕，以巴菲特管理基金近一兆美元，他敢買進台積電，也意味台海未來二至三年應該戰爭可能性不大；且陸續買進台日重量級股，也是看好後市。

何況還有其他大基金如橋水、老虎基金也買進台積電，雖說台積電產能鬆動，不過也就是危機入市才能有較便宜價格可買到所需部位。這對台股信心有很大幫助。

短線台積電再度回檔至四八五元附近，似乎又是一次中長線機會，不過投資人要先有心理準備，巴菲特第一次投資日本五大商社各略高於五％股權，共花了約六二．五億美元，也是經過約兩年才有超過五成至一倍獲利，因之若趁台積電股價下跌買進、在吃股神巴菲特豆腐前（買進成本約四七○元），不太適合有買了馬上賺的預期，而是要中長線持有，獲利機會才會大。

集團、投信作帳旺季

總之，國安基金最快也要農曆年後開會，決定護盤機制是否退場，加上有巴菲特等大咖買進台積電，基本上台股低檔支撐就較強。且目前月線已交叉季線而上，且兩線同時向上，代表著中線一三八五○至一四三○○點將具有較強支撐。短線日ＫＤ值向下，但周、月ＫＤ值卻交叉向上，尤其是月ＫＤ值十一月才第一次低檔交叉向上，應是有利台股中多表現。

統計從二○○七年起的十五年，十二月有十三次上漲作收，僅在○七年及一八年下跌，上漲機率達八六．七％，而平均漲幅三．三％；農曆封關前二十日與前十日的股市漲升機率有六成；雖說紀錄只是拿來參考用的，但是若觀察這次選後前後一周周線都收紅，也正是延續二○○○年以來選舉前後上漲機率接近百分之百經驗，所以當目前股價低於十一月收盤一四八七九點下，其實不必太悲觀，特別這次從低點一二六二九點彈至一五一五二點，反彈二五二三點；若以今年高點一八六一九點下跌至一二六二九點，累計下跌五九九○點做比較，彈幅四二．一％，已超過○．三八二的彈幅，正常情況下應有向跌幅二分之一的一五六二四點目標邁進機會，時間應該也是在往年最容易上漲的十二月至隔年二月。因此可趁此次回檔布局。

科技股台積電是一個方向，再來就是科技發展的趨勢，包括高速傳輸及運算、邊緣運算、伺服器、汽車電子、低軌衛星等，而電力、軍工及內需產業，一般年底偏漲居多。

其中邊緣運算牽連到高速傳輸、網通、汽車電子等，其實就是從伺服器分割出來，可以減輕伺服器負擔，這都需要用到高速傳輸及運算，所以就需要台積電高階製程晶片，也需要矽智財，所以像是創意、世芯ＫＹ、M31，股價才會很強，尤其創意十一月營收再創新高，從八月以來月月營收創新高，法人預估全年ＥＰＳ有機會挑戰二五元，明年將再上層樓。短線上券資比超過六成，亦是軋空指標。

網通部分，由於傳輸速度加快，已從一○○Ｇ提升至四○○Ｇ，明年第四季後將再提升至八○○Ｇ，包括傳輸的光纖以及交換器都有必要提升，近期光纖股如華星光、眾達ＫＹ股價表現出色。

網通交換器大廠當屬智邦，目前四○○Ｇ出貨預計接近十五至二○％，並持續開發八○○Ｇ，以今年前三季ＥＰＳ十．三九元，已超過去年的八．四元，全年有機會超過十四元，較去年成長超過五成。股價二五○元以下可注意買點，做箱型操作。

軍工業美台合力扶植

再來是政策風向，近一周政府力推的「無人機總體發展方案」，包括漢翔、經緯航太及雷虎科技等具有系統整合能力的大廠，都已完成報名，全案預計今年底前完成選商及採購簽約作業。預期在年底前完成「無人機國家隊」第一種子成員遴選程序後，具有競爭力的廠家都有望接下訂單，這些股最近股價表現也相當出色。

俄烏戰爭是二戰之後歐陸第一場大型戰爭，同時也是新武器、戰術的驗證。無人機搭配飛彈攻擊敵軍、重要軍政及民生設施成效非凡，且成本又低。這是台灣發展無人機主因。而非對稱性戰爭的發展，更需要中遠程飛彈配合。

近幾年每年國際重要期刊、媒體認為全球軍事戰爭最危險地區，台灣一直名列其中，沒想到這次是俄烏戰爭先發生。而歐美支援烏克蘭可透過陸路進入，但是台灣萬一被中國封鎖，美日軍援一時之間進不來，就得先靠台灣本身先行抵抗，為此美國所通過的國防授權法，就計畫在未來三年支援台灣一百億美元，從作戰戰術到武器裝備生產，若台灣能先自行生產就技轉讓台灣生產，這方面以火炮為重，像是飛機、坦克車就不是那麼急迫，因為生產到交貨需要三至五年。

這次俄烏戰爭大放異彩的針刺飛彈，美國就說裡面有超過二百顆台灣晶片，台灣要生產飛彈問題不大，尤其中科院已可生產射程超過二千公里以上的雲峰、雄二Ｅ增程型飛彈，還有雄三及增程型以及防空的天弓三型飛彈等等，美方提供包括陀螺儀、燃料等等重要技術元件，台灣一年預計飛彈產量將從二百餘顆提升至四九五顆左右。

全訊以砷化鎵暨ＰＡ模組為主，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達二四年，國內國防相關產品出貨量可望維持穩健成長態勢。全訊主要客戶為中科院，負責供應雄三、天弓等飛彈內的雷達模組，為國內罕見的純軍工概念股。

內需電力、餐飲、金融輪彈

全訊指出，隨標案出貨旺季來臨，十一月營收突破億元大關，主要於目前軍工產品占整體營收比重超過九成，其中約八成來自政府大型標案。美國既然要台灣多生產飛彈，就是全訊利多。何況該公司擴廠陸續完成。全訊前三季毛利率達五三．一八％，若非業外投資金融損失，前三季ＥＰＳ將不只二．○八元，看看第二季ＥＰＳ為○．二元，第三季就跳升至一．○二元，只要營收成長數字出得來，就代表獲利將上升，法人預估明年ＥＰＳ向五至六元推升。在產品具有獨占市場特性下，ＰＥ將較高。

至於電力方面，台積電董事長劉德音擔憂台灣五年後缺電的話題，具台電強韌電網計畫受益公司引人注意。其中，前三季獲利很不錯的士電、中興電、亞力及華城目前在手訂單五○至二○○多億元，未來二～四年營收可望維持成長的趨勢。

台電啟動強化電網韌性建設計畫，未來十年投入五六四五億元，已執行三七六一億元，剩下一八八四億元，續編專案計畫執行。對於具經驗的機電廠可受益。東元結合國際儲能龍頭Fluence，拿下台電龍潭超高壓變電所（E/S）儲能設備系統統包工程，預計明年完工啟用。

士電前三季ＥＰＳ達三．三五元、中興電三．六元、亞力一．七元，均創同期新高；華城前三季ＥＰＳ為一．三八元，改寫同期第四高，今年接獲台電強韌電網計畫標案，目前在手訂單超過五○億元，下半年營運優於上半年。皆具有中長多動力。

前三季ＥＰＳ最高達的中興電今年接獲台電三四五ＫＶ超高壓ＧＩＳ訂單近一八○億元，在手訂單超過二三○億元，預期二三至二五年每年業績兩位數成長。

台電強韌電網計畫，機電大廠華城今年新接電力變壓器訂單二八台以上，預計明年出貨二○台給台電，目前訂單比去年同期成長三至四成，經營階層公開看好未來三年營運。

台灣內需餐飲在口罩有限度可以拿下來後，外食用餐人數大增，餐廳翻桌率也提高，包括美食ＫＹ、晶華、王品、瓦城、六角、亞洲藏壽司等業績跳升速度都很快。而法人對於晶華及美食ＫＹ買進最多。爭鮮壽司證實凱雷收購二六％股權合約正進行商議，過去凱雷收購有線電視等有現金收入行業為主，這次注意力竟然轉到連鎖餐飲，未來爭鮮轉讓股權定價如何？對於餐飲股價具極大參考價值。

金融股今年衰事連連，防疫理賠已超過一千八百億元，且官股行庫又踩到歐洲退休療養院倒閉地雷，平均金額分配還不算高，而這些利空高峰漸漸度過，且股價在近期台股超過兩千點反彈中幾乎未反彈，明年重新算起，其投資價值及低股價淨值比將再度被端上檯面，其中以富邦金、中信金、第一金為主要追蹤對象。

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