此刻，在卡達的足球場上，主題曲《Tukoh Taka》響徹雲霄，全場熱血沸騰的球迷竭力嘶吼，4年一度的世足賽再次吸引全世界數十億球迷的目光。

《財訊》分析，只可惜，走紅的只有足球。原本預期世足賽帶來的電視消費潮，這次只帶給面板產業有限的商機。不過，面板產業可能在明年上半年正式觸底，同時，下一個顯示產業的新商機，正從大多數人都意想不到的地方，逐漸萌芽。

《財訊》報導指出，今年，全球面板產業受消費性電子庫存上升影響，面板價格頻頻下探。今年第3季，各大面板公司幾乎全數交出虧損成績單。這1季，中國京東方由盈轉虧，是6年來首次陷入虧損，韓國LG、台灣群創、友達、中國TCL、彩虹股份也都交出虧損成績單。

4K反彈 電視面板將觸底

根據《財訊》報導，檢視面板產業各領域狀況，有助了解消費性電子產業的整體狀況。根據Bloomberg Intelligence調查，全球面板廠過去兩季減產將逐步發生效果。今年9月，全球LCD電視面板出貨面積較去年同期下滑4.5%；8月時，電視面板出貨面積僅較去年下滑1.8%，但到今年10月，4K電視面板主流規格的面板價格終於反彈，較去年同期上漲1.2%，是15個月來首次上漲，電視面板價格有機會慢慢觸底。

與此同時，《財訊》報導指出，Bloomberg Intelligence也示警，電腦和筆電用的面板，由於相關需求仍然疲弱，明年仍將出現雙位數衰退，主因是居家辦公風潮退燒，以及明年經濟衰退風險浮現。因此，今年8月全球資訊用面板出貨面積較去年同期下滑23.7%後，9月，資訊用面板出貨面積仍較去年同期下滑23.1%，高階資訊面板價格10月也仍較去年同期下滑2.4%。

至於手機，Bloomberg Intelligence指出，全球手機市場較去年下滑6%，全球手機市場規模今年約為5130億美元，雖然這股下滑趨勢正逐漸觸底，可是明年全球經濟展望不佳，因此，估計明年全球手機市場規模只會微幅成長1%，達5170億美元。明年手機出貨量約為13億支，略低於疫情前14億支左右的水準，看來手機用面板市場整體需求也難有大成長。

不過，《財訊》分析，在景氣低迷之際，技術更替的速度將會加快。多家研究機構指出，OLED面板的市占率將快速增加，提早布局OLED技術的公司將會率先成長。

DIGITIMES分析師蕭聖倫觀察，雖然筆電市場相對飽和，但蘋果開始在高階機種改採OLED面板，將帶動筆電廠商大量轉向OLED面板，OLED在筆電市場的滲透率將上升至17%，「傳統非晶矽面板被取代的速度將加快，2027年時占比將降至66%。」。