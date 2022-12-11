副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，總統蔡英文、交通部前部長林佳龍及黨內政治人物紛紛表示祝福。賴被視為2024綠營總統熱門人選，行政院院長蘇貞昌是否與之競爭，成政壇關注焦點。現年77歲，曾任台灣省主席、立委、新竹縣長的民進黨創黨元老林光華表示，他曾跟蘇開玩笑說，拜登80歲都還能當美國總統，蘇比拜登還年輕當然也行，但他認為蘇會意識到，民進黨不能分裂，所以不會去跟賴爭2024。

林光華10日接受香港媒體《中評社》訪問，談到2024總統大選，林透露他私下曾跟蘇貞昌開玩笑說，拜登80歲都還能當美國總統，蘇比拜登還年輕，當然也可以。

針對蘇貞昌會不會去跟賴清德爭2024，林光華認為，蘇最終會意識到「民進黨不能分裂」的道理，不會去跟賴爭2024，因為民進黨若繼續搞小動作，就注定在2024全軍覆沒。

至於賴清德未來若接掌民進黨該如何作為？林光華分析，清廉、勤政、愛鄉土，這4點賴應該奉行不渝。蔡英文則要利用任期剩下的最後2年，破釜沉舟、大刀闊斧，為國家及人民好好做事，才能為自己留下歷史定位。