美國近期就能源、俄羅斯等問題與沙烏地阿拉伯關係備受考驗，與此同時，中華人民共和國主席習近平近日出訪中東，努力推動石油和天然氣貿易人民幣結算，美國智庫專家表示，此舉將有助人民幣國際化，並削弱美元在全球貿易的主導地位，加速世界「去美元化」。

在沙烏地阿拉伯首都利雅德中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上，習近平表示將持續大量購買原油，擴大液化天然氣的進口，並充分利用上海石油天然氣交易中新平台，開展油氣貿易人民幣結算。

商業內幕報導，經濟學家示警，一旦沙國接受人民幣結算，將衝擊美元在全球的霸權地位。

美國智庫全球安全分析研究所所長勒夫特（Gal Luft）表示，這種趨勢已經開始，兩個國家沒有理由繼續以第三方貨幣貿易。他說，沙國和大陸雙方有大量的貿易往來，「但他們沒有理由需要用第三方貨幣交易，並承擔這些匯率成本」。

就西方對俄羅斯的議題上，美國與大陸、沙國關係降溫，勒夫特說，後兩者對歐美凍結俄央行感到非常震驚，他們會認為今天是俄羅斯，明天就有可能是他們，「這一定會影響他們的決策，我認為去美元化的趨勢已經開始發生」。