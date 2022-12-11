根據《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」所做的最新民調，副總統賴清德為34.3％、新北市長侯友宜33.8％、台北市長柯文哲13.5％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「只要柯文哲參選2024，就可以活生生的把泛藍軍打分裂」，引發討論。

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中表示，侯友宜只拿到國民黨人支持度62.9％，賴清德可拿到81.1％民進黨人支持，兩個差了18個百分點。若柯文哲出來選，侯友宜只拿到國民黨62.9％，也拿不滿。但如果侯友宜能拿到國民黨人8成的支持，侯友宜就會贏。

吳子嘉最後更說，「只要柯文哲參選，就可以活生生的把泛藍軍打分裂，即使拿到3％，藍軍都會輸掉，侯友宜也有可能會輸掉」，吳子嘉坦言，「只要柯文哲出來參選，大概就可以確保，藍軍贏的機率就會非常非常低，柯文哲是有能力讓侯友宜落選的」，吳子嘉更強調，「從2022年議員選舉的政黨得票數，柯文哲只拿到4％，4％就足以讓侯友宜落選」。