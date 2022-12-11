預計北市環保局長將由吳盛忠回鍋。(資料照片)

準台北市長蔣萬安預計在12日公布第一波小內閣名單，人數約在10人左右，除了內定副市長李四川、民政局長陳永德等人，原先傳出北市府環保局長劉銘龍將留任，但最新消息指出，蔣萬安找來前市長郝龍斌時代的環保局長、曾任環保署水質保護處長的吳盛忠回鍋，擔任環保局長一職。

據了解，蔣萬安過去在立法院時都選擇衛環委員會，因此與在環保署任職的吳盛忠有過不少接觸與政策上的交流，吳盛忠的專業度令蔣萬安留下深刻印象，因此延攬吳盛忠，盼吳發揮所長協助蔣市府。

有空保大將之稱的吳盛忠，自1989年就在空氣品質保護及噪音管制處任職，一路從技正做到副處長，郝龍斌再延攬到北市府擔任環保局副局長、局長，空保業務經驗十分豐富。2015年吳盛忠再回環保署，去年從環保署水質保護處長退休。

內定副市長李四川曾在台北市工務局服務25年，對於台北市的發展相當熟悉。歷任新北市、高雄市等是副市長，也擔任過行政院秘書長、國民黨秘書長等重要職位。

工務局長林志峯及都發局長黃一平可望留任，兩人都是李四川舊部及同事。林志峯是李四川在擔任北市新工處長任內的科長，黃一平則是李四川在北市和新北市的同事。

台北市政府發言人一職，確定由政治記者羅旺哲加入，扮演「化妝師」角色，盼倚重其媒體專業與人脈。

民政局掌管全市里長、區長到宮廟系統等等，因此實務經驗就非常重要，7連霸的資深議員陳永德擁有30年基層服務經驗，就是最佳人選。