出身工程界的李四川，不喜政治勾心鬥角，他的名言之一就是「我拿鐵鎚的人，不懂搞政治那一套」。（黃福其攝影）

準台北市長蔣萬安25日即將上任，小內閣名單各界關注，12日將正式公布第1波人事！據權威人士指出，除了「川伯」前新北市及高雄市副市長李四川應允出任副市長，立委林奕華也已應允接任另位副市長，不過考量林一旦12月25日就職，其北市第六選區(大安區)立委必須補選，因此除非覓妥參與補選的人選，否則林不排除在明年2月1日宣誓就職，屆時立委剩餘任期未滿1年即無需補選。

據悉，蔣萬安12日將公布部分內閣名單，將分幾次公布；而除了兩位副市長已定案，已定案的局處首長還有資深市議員陳永德將出任民政局長，至於部分近期被報派可望「留任」蔣團隊的柯市府局處首長，則將跌破外界眼鏡。

林奕華出身教育世家，曾連任4屆台北市議員、先後出任雙北市教育局長，這次市長選舉擔任蔣萬安競選總幹事，蔣當選市長即鎖定李四川、林奕華為兩位副市長，並授命林為市政交接小組召集人。

知情人士說，林奕華擔任文傳會主委時，李四川就是黨秘書長；林擔任新北市教育局長期間也與時任新北市副市長李四川共事，默契極佳，因此兩人分任蔣的左右手，除了一文 (文教)一武 (工程)的組合，且林是女性、老家在中部彰化，李則是男性、老家在屏東小琉球，無論從業務功能性、性別、地域性，以及兩人在中央及地方政壇的歷練，都對蔣有極大助力，如此「鐵三角」是非常好的市府高層布局。

權威人士說，不同於李四川從民間回鍋政務官，林奕華已首肯襄助蔣萬安，只待克服從立委換跑道後，面臨立委是否須補選的問題；一旦本月25日同步就職，北市立委第六選區立委任期尚有1年多，必須辦理補選，因此不排除林明年2月1日再辭立委、就職副市長，依法即無需補選立委，林同樣可以副市長職務更擴大服務包括大安區在內的台北市民。

至於外傳蔣萬安擬留任北市地政局長張治祥，但張卻在柯文哲引薦下出任新竹市府祕書長，蔣因此被譏「留任首長搶輸人」，以及外傳柯文哲團隊成員不少人會留任蔣團隊，柯也自豪地聲稱「我的局處首長很多被徵詢留任，這代表我的局長首長太優秀了！」但據知情人士指出，很多報派人事訊息並不確實。

知情人士舉例，例如報派工務、都發、交通、環保等局長都留任，就不是事實。據瞭解，接掌相關局處的新任政務首長，大多是出自北市府再轉任中央或其他縣市的事務官，被邀請回北市服務。

此外，今年9月原北市勞動局長陳信瑜屢有爭議而請辭獲准後，臨危授命接掌勞動局的高寶華，因曾任台北縣、新北市勞工局長及勞工保險監理委員會主委，專業及經驗豐富被曾在新北市共事過的李四川、林奕華熟知，也可能獲留任。

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